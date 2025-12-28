Франк Эз в ближайшее время покинет пост главного тренера «Ниццы». Об этом сообщает L’Équipe.

Франк Эз globallookpress.com

Стало известно, что руководство французского клуба уже согласовало отставку Эза с поста главного тренера.

Основным кандидатом на замену специалиста является Клод Пюэль, который уже возглавлял клуб в период с 2012 по 2016-й год.

Напомним, что Эз возглавил «Ниццу» в 2024-м году. По итогам прошлого сезона Лиги 1 команда под руководством специалиста заняла 4-е место в таблице.

В нынешнем сезоне «Ницца» располагается лишь на 13-й позиции в чемпионате Франции с 17-ю очками в активе после 16-и туров.