28 декабря в Лондоне состоится дерби между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом». Встреча пройдет на «Селлхерст Парк» и начнется в 19:30 мск.

«Кристал Пэлас» потерпел серию неприятных поражений, уступив 1:4 «Лидсу» и со счетом 0:3 проиграв «Ман Сити». После этого команда Оливера Гласнера с 26 баллами занимает 9-е место, но победа может сблизить ее с идущим на 6-й позиции «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» после двух поражений подряд опустился на 14-е место. «Шпоры» проиграли «Ливерпулю» и «Ноттингем Форест». Из успехов за последние 5 туров только победа над «Брентфордом». Даже в случае победы гостям не удастся подняться выше «экватора» турнирной таблицы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Букмекеры дают 2.27 и 3.35 на победу команд, за 3.40 можно поставить на ничью.

ИИ спрогнозировал, что матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.