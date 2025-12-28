28 декабря в Лондоне состоится дерби между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом». Встреча пройдет на «Селлхерст Парк» и начнется в 19:30 мск.
«Кристал Пэлас» потерпел серию неприятных поражений, уступив 1:4 «Лидсу» и со счетом 0:3 проиграв «Ман Сити». После этого команда Оливера Гласнера с 26 баллами занимает 9-е место, но победа может сблизить ее с идущим на 6-й позиции «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» после двух поражений подряд опустился на 14-е место. «Шпоры» проиграли «Ливерпулю» и «Ноттингем Форест». Из успехов за последние 5 туров только победа над «Брентфордом». Даже в случае победы гостям не удастся подняться выше «экватора» турнирной таблицы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.
- Букмекеры дают 2.27 и 3.35 на победу команд, за 3.40 можно поставить на ничью.
- ИИ спрогнозировал, что матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.