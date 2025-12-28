Нападающий «Спартака» и сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда, возможно, покинет московский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери.

Тео Бонгонда globallookpress.com

Руководство «Спартака» дало игроку разрешение на свободный уход в зимний перерыв. Уже несколько зарубежных клубов проявили интерес к Бонгонда. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.

Тео Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в декабре прошлого года. В текущем сезоне он сыграл пять матчей за клуб во всех турнирах, но пока не отметился голами или передачами.