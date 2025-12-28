Во втором туре группы Е Кубка африканских наций сборная Алжира сыграет с командой Буркина-Фасо. Матч состоится 28 декабря в 20:30 по мск.
Команды имеют по 3 очка, поэтому победитель станет полноценным лидером квартета. Помимо этого на кону стоит досрочная путевка в плей-офф КАН.
Алжир считает фаворитом группы, который стартовал с уверенной победы над Суданом (3:0). Еще одна крупная победа сделает его недосягаемым для конкурентов, поэтому сегодня «лисы пустыни» явно будут настроены на успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.
- Букмекеры дают на победу Алжира 1.89, на победу Буркина-Фасо они предлагают 4.65.
- ИИ предсказал командам результативную ничью со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Алжир — Буркина-Фасо смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.