28 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Алжир и Буркина-Фасо. Начало игры — в 20:30 мск.
Алжир
Турнирное положение: Алжирцы намерены побороться за победу в турнире. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Алжир набрал 3 очка на турнире. Да и подбор игроков у команды ныне на зависть многим.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Алжирцы переиграли Судан (3:0).
До того команда в серии пенальти уступила сборной ОАЭ. А вот поединок с Ираком завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Алжир забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Алжирцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна еще прибавить в плане реализации.
Причем Алжир традиционно сложно противостоит Буркина-Фасо. В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Алжирцы мотивированы добыть вторую победу на турнире.
Буркина-Фасо
Турнирное положение: Буркинийцы в плане результатов смотрятся симпатично. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Буркина-Фасо набрала уже 3 очка. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Буркинийцы переиграли Экваториальную Гвинею (2:1).
До того команда уверенно разделалась с Бенином (3:0). А вот чуть ранее она с натугой одолела Нигер (3:2).
При этом Буркина-Фасо в 5 своих последних поединках добыла 5 викторий. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Буркинийцы в последних поединках смотрелись выгодно. Команда победила в 5 своих последних матчах.
При этом Буркина-Фасо имеет довольно приличный состав. А вот не проигрывает команда еще с середины августа.
Команда уже 12 лет не обыгрывает сборную Алжира. Да и в нынешней диспозиции буркинийцы вряд ли поправят столь скромную для себя статистику.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Буркинийцы попытаются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Буркинийцы победили в 5 своих последних матчах
- Обе команды победили в стартовом туре
- Алжир уже 12 лет не проигрывает буркинийцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: Алжирцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка постараются совершить блицкриг.
Номинальные хозяева постараются досрочно выйти в плей-офф, к тому же традиционно успешно противостоят Буркина-Фасо.
Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25