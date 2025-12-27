Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался о победе в матче с «Челси»(2:1).

Олли Уоткинс globallookpress.com

Напомним, что форвард в этой игре смог отметиться дублем.

«Потрясающая победа. Для меня лично выйти на поле и забить два гола — прекрасное чувство. Но продолжать эту серию, приехать сюда, в сложное место, и обыграть "Челси" — это невероятно.

Тренер внес изменения, потому что "Челси" играл персонально, но при наших длинных передачах у них оставался дополнительный центральный защитник. Когда я вышел во втором тайме, он поставил Джейдона Санчо и Моргана Роджерса на фланги и поставил Юри Тилеманса на позицию "десятки", так что у нас появился дополнительный игрок в этой зоне Он тактический гений.

Мне кажется, соперники нас опасаются, даже если временами мы играем не в самый красивый футбол. Мы идем от матча к матчу и в первую очередь сосредоточены на себе. О нас много говорят, люди спрашивают, можем ли мы выиграть титул, но до этого еще очень далеко. Сейчас мы думаем только о следующей игре», — приводит слова Уоткинса Sky Sports.

По итогам этого матча в активе «Астон Виллы» стало 39 очков. Подопечные Унаи Эмери идут на третьей строчке в турнирной таблице. «Челси» с 29 баллами — пятый.