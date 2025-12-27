27 декабря на стадионе «Гарибальди» состоится матч 17-го тура Серии А, в котором «Пиза» примет «Ювентус». Старт поединка в 22:45 мск.
«Ювентус» стремится попасть в топ-4 и сегодняшняя победа значительно повысит шансы команды. «Бьянконери» одержали две победы подряд в чемпионате, одолев «Болонью» и «Рому».
С учетом всех турниров туринцы имеют 4 победы в 5 последних поединках, так что гости в отличной форме, чтобы сегодня добиться желаемого результата.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров на матч: 7.55 на победу «Пизы», 1.49 на победу «Ювентуса», 4.30 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ювентуса» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пиза» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
