27 декабря в Ноттингеме состоится поединок 18-го тура АПЛ, в котором «Ноттингем Форест» сыграет против «Манчестер Сити». Встреча начнется в 15:30 по мск. Место проведения — стадион «Сити Граунд».

В прошлом туре команда Шона Дайча проиграла «Фулхэму». Но несмотря на это она все еще на комфортном расстоянии от зоны вылета. Тем не менее в случае очередной неудачи, «лесники» могут сблизиться с последней тройкой на более опасную дистанцию.

«Ман Сити» вряд ли будет ходить вокруг да окола. «Горожанам» нужны 3 очка, поскольку в случае оплошности «Арсенала» они имеют возможность занять его первое место.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла в последних 5 матчах турнира, забила 41 мяч за прошедшие 17 туров чемпионата. Выстоит ли «Ноттингем Форест» перед таким соперником?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки от букмекеров: 5.30 на победу «Ноттингем Форест», 4.40 на ничью, 1.61 на победу «Манчестер Сити».

Искусственный интеллект предсказал победу «Ман Сити» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступна информация по составам и статистике поединка.

