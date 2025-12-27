27 декабря в Ноттингеме состоится поединок 18-го тура АПЛ, в котором «Ноттингем Форест» сыграет против «Манчестер Сити». Встреча начнется в 15:30 по мск. Место проведения — стадион «Сити Граунд».
В прошлом туре команда Шона Дайча проиграла «Фулхэму». Но несмотря на это она все еще на комфортном расстоянии от зоны вылета. Тем не менее в случае очередной неудачи, «лесники» могут сблизиться с последней тройкой на более опасную дистанцию.
«Ман Сити» вряд ли будет ходить вокруг да окола. «Горожанам» нужны 3 очка, поскольку в случае оплошности «Арсенала» они имеют возможность занять его первое место.
Команда Хосепа Гвардиолы выиграла в последних 5 матчах турнира, забила 41 мяч за прошедшие 17 туров чемпионата. Выстоит ли «Ноттингем Форест» перед таким соперником?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Котировки от букмекеров: 5.30 на победу «Ноттингем Форест», 4.40 на ничью, 1.61 на победу «Манчестер Сити».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ман Сити» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступна информация по составам и статистике поединка.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.