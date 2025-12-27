В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Марокко и Мали сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре марокканцы усилиями Браима Диаса с пенальти на 45+5-й минуте. Отыграться малийцы смогли на 64-й минуте благодаря голу с пенальти Лассина Синайоко.
Результат матча
МароккоРабат1:1МалиБамако
1:0 Браим Диас 45+5' пен. 1:1 Лассин Синайоко 64' пен.
Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Джавад Эль-Амик, Наиф Агер, Анасс Салах-Эддин, Софьян Амрабат (Суфьян Рахими 82'), Браим Диас (Абде Эззальзули 70'), Нейл Эль-Айнауи, Аззедин Унаи (Юссеф Эн-Несири 70'), Исмаэль Сайбари (Элисс Бен-Сегир 82'), Айюб Эль-Кааби (Билаль эль-Ханнус 70')
Мали: Джиги Диарра, Абдулайе Диаби, Ив Биссума (Гуассу Диарра 57'), Мамаду Думбия, Алиу Дьенг, Лассана Кулибали, Мамаду Сангаре, Лассин Синайоко (Эль Билал Туре 76'), Усман Камара, Nathan Gassama, Woyo Coulibaly
Жёлтые карточки: Наиф Агер 52' — Усман Камара 23', Абдулайе Диаби 45+4', Мамаду Думбия 49', Woyo Coulibaly 51', Лассин Синайоко 63', Джиги Диарра 82'
После этой игры в активе Марокко стало 4 очка. Команда возглавляет турнирную таблицу группы А. Мали с 2 баллами идет вторым.
В последнем туре Марокко сыграет против Замбии, а Мали сразится с Коморскими островами.