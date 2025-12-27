В последнем туре Марокко сыграет против Замбии, а Мали сразится с Коморскими островами.

После этой игры в активе Марокко стало 4 очка. Команда возглавляет турнирную таблицу группы А. Мали с 2 баллами идет вторым.

Открыли счет в игре марокканцы усилиями Браима Диаса с пенальти на 45+5-й минуте. Отыграться малийцы смогли на 64-й минуте благодаря голу с пенальти Лассина Синайоко .

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Марокко и Мали сыграли вничью 1:1.

