Марокко не будет церемониться с малийцами

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.05

26 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Марокко и Мали. Начало игры — в 23:00 мск.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы мотивированы выиграть турнир. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Марокко набрала 3 очка. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Коморские острова (2:0).

До того команда в овертайме додавила Иорданию (3:2). Да и поединок с ОАЭ завершился уверенным успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Марокко забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Марокканцы нынче выглядят весьма прилично. Команда способна еще прибавить в плане реализации.

Причем Марокко традиционно удачно противостоит Мали. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марокканцы мотивированы досрочно квалифицироваться в плей-офф.

Мали

Турнирное положение: Малийцы скромны в плане результатов. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Мали имеет в своем активе всего один балл. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Малийцы не смогли одолеть Замбию (1:1).

До того команда расписала мировую с Иорданией (0:0). А вот чуть ранее уверенно расправилась с Мадагаскаром (4:1).

При этом Мали в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Малийцы в последних поединках смотрелись вполне выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом Мали имеет довольно приличный подбор атакующих исполнителей. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Команда уже 19 лет не может обыграть сборную Марокко. Да и в нынешней диспозиции малийцы вряд ли поправят столь неприятную статистику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Малийцы попытаются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Малийцы в среднем забивают гол за матч

Марокканцы победили в 5 своих последних поединках

Мали не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Марокканцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно полетят в атаку.

Номинальные хозяева мотивированы досрочно пробиться в плей-офф, к тому же исторически успешно противостоят малийцам.

2.05 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Марокко — Мали позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Марокко — Мали принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25