Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело высказался о работе в команде с Жозе Моуринью.

«Однажды после чемпионата мира — 2010 Моуринью спросил у меня на тренировке: "Ты знаешь, почему тебя не взяли на тот турнир? " Я ответил: "Так решил тренер". А он говорит: "Нет, это потому, что ты вообще не умеешь обороняться, просто ужас" (смеётся). После этого мы стали общаться чаще.

А ещё я помню матч с "Рекреативо", я сыграл тогда очень хорошо. После игры захожу в клубный автобус, а он мне: "Марсело, ты просто лучший. То, что ты делаешь, просто невероятно. Высший класс! " Домой я вернулся счастливым.

В следующем матче я сыграл ужасно, Моуринью подходит ко мне и говорит: "Теперь всё наоборот, это было отвратительно". Но мне нравился подход Жозе к делу, он изменил моё мышление», — заявил Марсело в подкасте Under the Goalposts.

Напомним, что Марсело уже объявил о завершении футбольной карьеры.