Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о несостоявшемся переходе РФС под эгиду Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Алексей Батраков в составе сборной России globallookpress.com

«В Азии уровень совсем другой — не такой, как у европейских командах. А вот вернуться назад в УЕФА было бы уже невозможно себе представить. Правильное решение остаться, лучше взять паузу. Понятно, плохо, что мы не участвуем в турнирах, но все прекрасно понимают, что мы скоро будем полноправными членами УЕФА и ФИФА. Поэтому не думаю, что вариант с Азией был бы правильным. Если бы мы там играли, то уровень российского футбола однозначно падал. Сейчас футбол у нас страдает из-за неучастия, но в скором будущем мы возвратимся на международную арену и будем играть с сильнейшими командами планеты», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года по политическим причинам.