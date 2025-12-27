Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Артёма Карпукаса, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

Артем Карпукас globallookpress.com

«К Артему проявляют интерес многие клубы. Как только будет конкретная информация, вы всё узнаете. Интерес есть в том числе из-за рубежа», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Ранее появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Краснодара»

Карпукас является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 21 матч за клуб во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.