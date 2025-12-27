Главный тренер «Арсенала», Микель Артета, сообщил о скором возвращении Кая Хавертца после полученной травмы.

Кай Хавертц globallookpress.com

«Думаю, это вопрос нескольких дней. Посмотрим на его реакцию в следующем этапе восстановления. Нам его не хватает. Это футболист, который выводит команду на совершенно другой уровень. Поэтому я очень рад, что он скоро вернется», — приводит слова Артеты Reuters.

Немецкий полузащитник не играл с 17 августа. На сборах лондонского клуба в Дубае Хавертц получил травму подколенного сустава. Кай смог восстановиться после этого повреждения.