Главный тренер «Арсенала», Микель Артета, сообщил о скором возвращении Кая Хавертца после полученной травмы.

Кай Хавертц
Кай Хавертц globallookpress.com

«Думаю, это вопрос нескольких дней.  Посмотрим на его реакцию в следующем этапе восстановления.  Нам его не хватает.  Это футболист, который выводит команду на совершенно другой уровень.  Поэтому я очень рад, что он скоро вернется», — приводит слова Артеты Reuters.

Немецкий полузащитник не играл с 17 августа.  На сборах лондонского клуба в Дубае Хавертц получил травму подколенного сустава.  Кай смог восстановиться после этого повреждения.