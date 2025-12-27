Бразильский клуб «Фламенго» отказался от предложений московского «Спартака» о покупке уругвайского защитника Матиаса Виньи, как сообщает RTI Esporte.

Матиас Винья globallookpress.com

«Спартак» сделал два предложения: сначала в размере 3 миллионов евро, затем — 4 миллиона. Оба предложения были отвергнуты. Руководство «Фламенго» требует за Винью 6 миллионов евро и 20% от возможной последующей продажи игрока.

Матиасу Винье 28 лет. Он присоединился к «Фламенго» в январе 2024 года после перехода из итальянской «Ромы». В своей карьере футболист также играл за «Палмейрас», «Борнмут» и «Сассуоло».