Нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Руководство мадридского «Атлетико» отказало в приобретении украинского игрока. Об этом сообщил инсайдер Маттео Моретто в соцсетях.

Артем Довбик globallookpress.com

28-летний форвард не получает достаточной игровой практики в римском клубе под руководством Джан Пьеро Гасперини. Летом 2024 года, после окончания выступлений за «Жирону», у Довбика была возможность перейти в «Атлетико», но тогда выбор был сделан в пользу перехода в итальянскую лигу.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость лучшего бомбардира Ла Лиги сезона 2023/2024 составляет 20 миллионов евро.