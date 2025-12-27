Главный тренер «Манчестер Юнайтед», Рубен Аморим, рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Если представится возможность подписать важного футболиста, то мы ее не упустим. В противном случае мы будем полагаться на Джека Флетчера и Ши Лэйси. Также стоит отметить, что через три недели вернутся в строй Амад Диалло, Нуссаир Мазрауи и Брайан Мбеумо, а вместе с ними — Бруну Фернандеш и Кобби Майну», — приводит слова Аморима BBC.

Манчестер Юнайтед находится на пятой строчке в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков после восемнадцати сыгранных туров.