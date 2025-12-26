Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о своем пребывании в московском клубе.

Роман Зобнин
Роман Зобнин globallookpress.com

«Десять лет в "Спартаке"?  Мне кажется, я еще не до конца понимаю, насколько это много, потому что в "Спартаке" время летит очень быстро.  Но очевидно, что 10 лет — это серьезный срок.  При этом надеюсь, что мое сотрудничество с клубом продлится как можно дольше.

Не ограничиваюсь ли желанием сыграть 300 игр за команду?  Всему свое время.  Пока 300 матчей — актуальная цель.  Надеюсь, обойдусь без травм, чтобы ничто не мешало ее достичь.  Хотелось бы сделать это уже в текущем сезоне.  Но важнее, разумеется, командные результаты.  Мы обязаны их улучшить», — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

31-летний игрок выступает за столичный клуб с 2016 года.  В этом сезоне сыграл 19 матчей и забил один мяч.