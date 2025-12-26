В 2026 году Россия снова примет турнир развития УЕФА. Он пройдет в марте 2026 года.

Максим Митрофанов globallookpress.com

«Турнир развития УЕФА для команды мальчиков до 16 лет пройдет в Казахстане в апреле 2026 года. Там будут Казахстан, Россия, Азербайджан и четвертая команда, которая пока определяется. Также планируем, что юношеская сборная до 17 лет сыграет на Кубке развития в Минске в феврале вне окон ФИФА.

Помимо этого, в марте мы проведем турнир развития УЕФА среди девушек в Сочи с участием сборной до 16 лет. Эта же команда должна принять участие в турнире развития УЕФА в Белоруссии в апреле», — цитирует ТАСС генсека РФС Максима Митрофанова.

На данный момент УЕФА утверждает состав участников соревнования. Напомним, что с 2023 по 2025 годы турнир также проходил в России.