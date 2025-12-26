Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф ответил на вопрос о сравнениях нападающего «Реала» Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Определённо нет.  Его нельзя сравнивать с Зиданом.  Сравнивать карьеры и времена сложно.  Но то, на что способен Зидан, то, как он себя вёл… люди его любят.  У Килиана Мбаппе были некоторые противоречия в личной жизни, которые вызывали гнев у некоторых людей во Франции.

Он никогда не догонит Зидана, и, вероятно, никто его не догонит.  Только в конце его карьеры мы увидим, можно ли поставить Мбаппе в один ряд с ним.  Он, безусловно, отличный игрок и умный парень.  Я очень горжусь им.  Однако ему нужно больше работать на поле, чтобы я подумал: Вау, какой игрок», — приводит слова Лебефа Goal.com.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 18 матчей в рамках Примеры, забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи.