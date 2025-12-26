Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф ответил на вопрос о сравнениях нападающего «Реала» Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Определённо нет. Его нельзя сравнивать с Зиданом. Сравнивать карьеры и времена сложно. Но то, на что способен Зидан, то, как он себя вёл… люди его любят. У Килиана Мбаппе были некоторые противоречия в личной жизни, которые вызывали гнев у некоторых людей во Франции.

Он никогда не догонит Зидана, и, вероятно, никто его не догонит. Только в конце его карьеры мы увидим, можно ли поставить Мбаппе в один ряд с ним. Он, безусловно, отличный игрок и умный парень. Я очень горжусь им. Однако ему нужно больше работать на поле, чтобы я подумал: Вау, какой игрок», — приводит слова Лебефа Goal.com.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 18 матчей в рамках Примеры, забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи.