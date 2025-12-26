Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос об атмосфере на матчах Бундеслиги.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Наверное, больше всего меня впечатлили немецкие болельщики, их громкие и страстные выступления на каждом стадионе, куда мы приезжаем, а также наши собственные болельщики на домашних играх. Мне нравится каждая минута, потому что ни одна игра не бывает скучной при такой атмосфере. Это помогло мне понять другую лигу, а также то, что Премьер-лига — не единственная лига. Мне это нравится», — приводит слова Кейна официальный сайт Бундеслиги.

В текущем сезоне на счету Кейна 14 матчей, 18 голов и три ассиста. «Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент.