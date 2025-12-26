Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу борьбы за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Я бы предпочел опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. "Арсенал" играет очень хорошо, но мы тоже на верном пути.

Сейчас конец декабря, и мы боремся в Лиге чемпионов, в АПЛ, в полуфиналах Кубка лиги, скоро Кубок Англии. Итак, некоторые важные игроки возвращаются, так что давайте шаг за шагом, игра за игрой, посмотрим, что будет происходить», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

Напомним, что «Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» одно очко.