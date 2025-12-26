Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу борьбы за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.
«Я бы предпочел опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. "Арсенал" играет очень хорошо, но мы тоже на верном пути.
Сейчас конец декабря, и мы боремся в Лиге чемпионов, в АПЛ, в полуфиналах Кубка лиги, скоро Кубок Англии. Итак, некоторые важные игроки возвращаются, так что давайте шаг за шагом, игра за игрой, посмотрим, что будет происходить», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.
Напомним, что «Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» одно очко.