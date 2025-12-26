Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил перспективы московской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Может ли "Спартак" еще стать чемпионом? В футболе все возможно, но 11 очков — это большой отрыв для 12 туров, а "Краснодар" показывает хорошую игру.

Вряд ли "Спартаку" удастся стать чемпионом, но чудеса в футболе бывают. Достаточно вспомнить победный финал Лиги чемпионов, который "Манчестер Юнайтед" выиграл за несколько секунд до конца.

Сейчас "Спартаку" самое главное определиться с главным тренером, стабилизировать ситуацию. Каждый год происходят эти смены тренеров, генеральных директоров.

Нужна программа на три года. Тогда можно говорить о борьбе за самые высокие места. Весенний же отрезок надо провести хорошо и подняться в таблице как можно выше. Но о чемпионстве речи не идет», — цитирует Чернышова «Советский Спорт».

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ.