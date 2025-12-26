Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

Магомед Адиев
Магомед Адиев

«Вы все прекрасно помните, как начинали чемпионат.  Первые тренировки — шесть-восемь человек на контрактах.  Остальные были дублёры и подходили к началу чемпионата.  У нас была задача организации новый команды, когда до чемпионата было мало времени.  Мы вошли в сезон неготовыми.  Все были очарованы, что мы набирали очки.  Я ребятам сказал, что нам нужно скорее набрать 30 очков.  Мы единственная команда в РПЛ, у которой не было центрального форварда.  По итогу сезона мы третья команда по травмам — это серьёзная проблема.  Другие команды могут компенсировать длинной скамейкой, но мы не можем.  Начиная с сентября мы не можем сыграть две игры одним составом.

Я ставил непрофильных футболистов не на свои позиции.  Где-то получалось, где-то были проблемы.  Я это признаю.  Результат получился не тот, какой мы хотели.  Мы изначально были в разном состоянии.  Могли набрать на три-пять очков больше.  Если в целом брать, то ребята сделали всё, что могли.  Не то место, которое хотели.  Весной нам придётся сложно», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

«Крылья Советов» по итогам первой части сезона занимает 12-е место в РПЛ, набрав 17 очков за 18 туров.