Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что его бывший клуб не способен вмешаться в борьбу за золотые медали РПЛ в этом сезоне.

«Нынешний "Локомотив" не сможет бороться за чемпионство, у него нет той глубины состава, которая есть у двух конкурентов, "Зенита" и "Краснодара". Это связано с тем, что у "Локомотива" сильно меньше бюджет, в разы меньше. Тут ничего не поделаешь. Бюджеты на дистанции решают. Ну и добавлю, что у "Локо" сегодня почти не осталось игроков с опытом борьбы за трофеи. Это критически важно.

Наверное, они могут зацепиться за первое место только в случае одновременной перестройки "Зенита" и "Краснодара". Или если бы в составе, помимо Батракова, была еще одна суперзвезда. Например, какой-нибудь защитник или опорник невероятный», — сказал Геркус «СЭ».

После первой части сезона «Локомотив» идет четвертым в таблице РПЛ с 37 очками, а лидером является «Краснодар» (40). Последний раз команда выигрывала золото в сезоне-2017/18.