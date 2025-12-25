Нападающий ПСЖ Брадли Баркола может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает CaughtOffside.

Брадли Баркола globallookpress.com

Стало известно, что в «Ливерпуле» нацелились на подписание Баркола после того, как у «мерсисайдцев» сорвалась сделка с Антуаном Семеньо из «Борнмута». Форвард «вишен» решил продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

У «Ливерпуля» появилась потребности в нападающем после ухода Луиса Диаса в «Баварию» и проблемы с Мохамедом Салахом.

В нынешнем сезоне Баркола провел за ПСЖ 13 матчей в рамках Лиги 1 и забил 5 голов.