Сборная Туниса обыграла команду Уганды в матче первого тура групповой стадии Кубка африканских наций — 2025 — 3:0.

Счет в матче открыл Эльес Схири на 10-й минуте. Элиас Ашури удвоил преимущество «орлов Карфагена» на 40-й минуте.

Тот же Ашури на 64-й минуте довел счет до разгромного, но Денис Омеди в компенсированное время спас Уганду от крупного поражения

Результат матча

Тунис Тунис 3:0 Уганда Кампала

1:0 Эйе Скири 10' 2:0 Элиас Ашури 40' 3:0 Элиас Ашури 64'

Тунис: Аймен Дамен, Янн Валери, Дилан Бронн, Монтассар Тальби, Эйе Скири, Ханнибал Межбри, Элиас Саад ( Мохамед Бен Ромдане 55' ), Элиас Ашури, Али Абди, Фержани Сасси ( Хуссем Тека 82' ), Hazem Mastouri ( Firas Chaouat 46' )

Уганда: Джордан Обита, Тоби Сиббик, Steven Mukwala ( Баба Альхассан 71' ), Melvyn Lorenzen ( Travis Mutyaba 46' ), Rogers Mato, Khalid Aucho, Kenneth Semakula ( James Bogere 71' ), Jude Ssemugabi ( Denis Omedi 46' ), Aziz Abdu Kayondo, Rogers Torach Ochaki, Jamal Salim

Жёлтые карточки: Элиас Саад 50' — Aziz Abdu Kayondo 14', Баба Альхассан 71'