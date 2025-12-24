Сборная Туниса обыграла команду Уганды в матче первого тура групповой стадии Кубка африканских наций — 2025 — 3:0.
Счет в матче открыл Эльес Схири на 10-й минуте. Элиас Ашури удвоил преимущество «орлов Карфагена» на 40-й минуте.
Тот же Ашури на 64-й минуте довел счет до разгромного, но Денис Омеди в компенсированное время спас Уганду от крупного поражения
Результат матча
ТунисТунис3:0УгандаКампала
1:0 Эйе Скири 10' 2:0 Элиас Ашури 40' 3:0 Элиас Ашури 64'
Тунис: Аймен Дамен, Янн Валери, Дилан Бронн, Монтассар Тальби, Эйе Скири, Ханнибал Межбри, Элиас Саад (Мохамед Бен Ромдане 55'), Элиас Ашури, Али Абди, Фержани Сасси (Хуссем Тека 82'), Hazem Mastouri (Firas Chaouat 46')
Уганда: Джордан Обита, Тоби Сиббик, Steven Mukwala (Баба Альхассан 71'), Melvyn Lorenzen (Travis Mutyaba 46'), Rogers Mato, Khalid Aucho, Kenneth Semakula (James Bogere 71'), Jude Ssemugabi (Denis Omedi 46'), Aziz Abdu Kayondo, Rogers Torach Ochaki, Jamal Salim
Жёлтые карточки: Элиас Саад 50' — Aziz Abdu Kayondo 14', Баба Альхассан 71'
В следующем туре Тунис встретится с Нигерией, Уганда сыграет с Танзанией. Обе встречи состоятся 27 декабря.