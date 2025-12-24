Мадридский «Атлетико» планирует продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне, несмотря на то что его текущий договор действует до лета 2027 года. Об этом стало известно из публикации Marca.

Диего Симеоне globallookpress.com

Хотя официальных переговоров с аргентинским специалистом пока не проводилось, руководство клуба считает, что Симеоне является наилучшим кандидатом для продолжения развития команды. Такую позицию разделяют президент «Атлетико» Энрике Сересо, генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин и спортивный директор Матеу Алемани.

Симеоне руководит «Атлетико» с декабря 2011 года и за этот период дважды приводил клуб к победе в Ла Лиге. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 18 туров.