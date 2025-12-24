Мадридский «Атлетико» планирует продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне, несмотря на то что его текущий договор действует до лета 2027 года.  Об этом стало известно из публикации Marca.

Диего Симеоне
Диего Симеоне globallookpress.com

Хотя официальных переговоров с аргентинским специалистом пока не проводилось, руководство клуба считает, что Симеоне является наилучшим кандидатом для продолжения развития команды.  Такую позицию разделяют президент «Атлетико» Энрике Сересо, генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин и спортивный директор Матеу Алемани.

Симеоне руководит «Атлетико» с декабря 2011 года и за этот период дважды приводил клуб к победе в Ла Лиге.  В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 18 туров.