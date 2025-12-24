Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос по поводу возможного усиления команды во время зимнего трансферного окна.

Рубен Аморим globallookpress.com

«У нас есть место для большего количества игроков, но для нашего клуба очень важно иметь план, и нам нужно привлекать игроков, которых мы знаем.

Трудно сказать наверняка, что все получится, но нам нужно быть уверенными в игроках, которых мы привлекаем.

Если мы не уверены, лучше никого не приглашать и работать с теми игроками, которые у нас есть. Для меня это очевидно. Мы не можем повторять ошибок прошлого, и нам нужно пережить эти моменты, потому что к нам приходят игроки из международных сборных и из Европы.

Думаю, у меня хорошо развито предчувствие. Поэтому мы не будем приглашать игрока, если у нас возникнет такое предчувствие при личном общении, и в большинстве случаев я оказываюсь прав.

Я просто смотрю на парня, может быть, дело в том, как он говорит, и я понимаю, что тот говорит чепуху», — цитирует Аморима Sky Sports.

По итогам 17 туров в активе «Манчестер Юнайтед» 26 очков. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.