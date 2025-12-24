Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, который играет за каталонский клуб по арендному соглашению с «Манчестер Юнайтед», рассказал о своих планах на будущее.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Я хочу остаться в "Барсе". Это моя цель. Но это не главная причина, которая заставляет меня усердно тренироваться и полностью выкладываться. Цель — побеждать. "Барселона" — огромный и замечательный клуб, созданный для того, чтобы завоевывать титулы», — приводит слова Рэшфорда журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» взяла Рэшфорда в аренду у «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года. В сезоне 2025/26 англичанин сыграл 24 матча в различных турнирах, забив семь голов и отдав 11 результативных передач.