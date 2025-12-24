Немецкий футболист Томас Мюллер поделился своим мнением о том, как Лионель Месси мог бы проявить себя на чемпионате мира 2026 года.
«Было бы очень интересно, если бы он сыграл на ЧМ. Это может сильно изменить расстановку сил. Я играл против Месси в финале MLS — и он загорался в моменты получения мяча. Он инициировал движение в атаке, находясь в правильных позициях. Но я не уверен насчет того, сработает ли его нынешняя манера игры на топ-уровне международного футбола», — цитирует Мюллера Yahoo Sports.
На данный момент капитан сборной Аргентины не подтвердил свое участие в предстоящем чемпионате мира. 38-летний Лионель Месси ранее принимал участие в пяти мировых первенствах и стал чемпионом в 2022 году, обыграв в финале сборную Франции.