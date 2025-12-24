Немецкий футболист Томас Мюллер поделился своим мнением о том, как Лионель Месси мог бы проявить себя на чемпионате мира 2026 года.

Лионель Месси globallookpress.com

«Было бы очень интересно, если бы он сыграл на ЧМ. Это может сильно изменить расстановку сил. Я играл против Месси в финале MLS — и он загорался в моменты получения мяча. Он инициировал движение в атаке, находясь в правильных позициях. Но я не уверен насчет того, сработает ли его нынешняя манера игры на топ-уровне международного футбола», — цитирует Мюллера Yahoo Sports.

На данный момент капитан сборной Аргентины не подтвердил свое участие в предстоящем чемпионате мира. 38-летний Лионель Месси ранее принимал участие в пяти мировых первенствах и стал чемпионом в 2022 году, обыграв в финале сборную Франции.