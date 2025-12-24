Збигнев Бонек, который в прошлом играл за сборную Польши, высказал свои предположения о том, в каком клубе может продолжить свою карьеру нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Роберту 37 лет. Он немного постарел. Он продолжает играть, будет забивать голы, но он уже не тот игрок, каким был несколько лет назад. Роберт стареет достойно. Надеюсь увидеть его в МЛС или в Саудовской Аравии в следующем сезоне», — сказал Збигнев Бонек в интервью TVP Sport.

Контракт польского нападающего с каталонцами истекает летом 2026 года. В текущем сезоне на счету Левандовского 18 матчей, восемь голов и две голевые передачи.