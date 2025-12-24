Полузащитник «Манчестер Сити», 19-летний аргентинец Клаудио Эчеверри, продолжит карьеру в испанской «Жироне» на правах аренды, сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Срок аренды истечет летом 2026 года, а с августа 2025 года Эчеверри уже находится в аренде в немецком «Байере». Договор с леверкузенским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Эчеверри сыграл 11 матчей на всех уровнях, в одном из которых он ассистировал партнеру, отдав результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.