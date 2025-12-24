Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил новость о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Александр Бубнов
Александр Бубнов globallookpress.com

«Что касается Дивеева, он не усилит однозначно "Зенит", а для ЦСКА это будет потеря.  Если ЦСКА сумеет взять Лусиано, это усиление в той ситуации, в которой они сейчас, у них вообще нападающих нет.  Лусиано или Даку?  Конечно, Даку, если они смогут его взять.

А если не будет возможности взять Даку, но будет Лусиано, надо Лусиано брать.  Дивеев для ЦСКА — потеря, а для "Зенита" — не приобретение.  У них Эракович и Дркушич — хорошая пара центральных защитников.  Дивеев их не усилит, я однозначно говорю.  Он не сыгран, а эти сыграны.

Все говорят, что это бред, никто не верит.  Пусть приобретут, а мы потом обсуждать будем», — отметил Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

Ранее была информация, что переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам.  Обмен оценивается как «вероятный».