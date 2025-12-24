Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил новость о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
«Что касается Дивеева, он не усилит однозначно "Зенит", а для ЦСКА это будет потеря. Если ЦСКА сумеет взять Лусиано, это усиление в той ситуации, в которой они сейчас, у них вообще нападающих нет. Лусиано или Даку? Конечно, Даку, если они смогут его взять.
А если не будет возможности взять Даку, но будет Лусиано, надо Лусиано брать. Дивеев для ЦСКА — потеря, а для "Зенита" — не приобретение. У них Эракович и Дркушич — хорошая пара центральных защитников. Дивеев их не усилит, я однозначно говорю. Он не сыгран, а эти сыграны.
Все говорят, что это бред, никто не верит. Пусть приобретут, а мы потом обсуждать будем», — отметил Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Ранее была информация, что переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Обмен оценивается как «вероятный».