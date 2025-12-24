Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что Бруну Фернандеш и Коби Майну пропустят матч 18-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Смогут ли Майну и Фернандеш сыграть с "Ньюкасл Юнайтед"? Нет, не в этот раз. Они восстанавливаются. Думаю, это не займет много времени. Кобби вернётся быстрее, чем Бруну. Не хочу говорить, как долго Бруну будет вне игры. Конечно, у меня есть догадки, но посмотрим», — цитирует слова Аморима пресс-служба «Ман Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» 26 декабря. Начало матча — в 23:00 по Москве.