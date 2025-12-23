Сборная Сенегала обыграла команду Ботсваны в матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 3:0.
Дубль в составе победителей оформил Николас Джексон, забивший на 40-й и 58-й минутах.
Окончательный счет в матче установил Шериф Ндиайе на 90-й минуте.
Результат матча
СенегалДакар2:0БотсванаГабороне
1:0 Николас Джексон 40' 2:0 Николас Джексон 58'
Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Мусса Ньякат, Исмаил Якобс, Идрисса Гана Гейе, Пап Гуй, Крепин Дьятта, Исмаила Сарр, Илиман Ндиайе, Садио Мане, Николас Джексон
Ботсвана: Omaatla Kebatho, Kabelo Seakanyeng, Gape Mohutsiwa, Mothusi Cooper, Tumisang Orebonye, Lebogang Ditsele, Mothusi Johnson, Thatayaone Ditlhokwe, Mosha Gaolaolwe, Alford Velaphi, Goitseone Phoko
Жёлтые карточки: Крепин Дьятта 44' — Gape Mohutsiwa 36', Omaatla Kebatho 51'
В следующем туре Сенегал сыграет с ДР Конго 27 декабря, Ботсвана в этот же день проведет встречу против Бенина.