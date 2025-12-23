Сборная Сенегала обыграла команду Ботсваны в матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 3:0.

Николас Джексон
Дубль в составе победителей оформил Николас Джексон, забивший на 40-й и 58-й минутах.

Окончательный счет в матче установил Шериф Ндиайе на 90-й минуте.

Результат матча

СенегалДакарСенегал2:0БотсванаБотсванаГабороне
1:0 Николас Джексон 40' 2:0 Николас Джексон 58'
Сенегал:  Эдуард Менди,  Калиду Кулибали,  Мусса Ньякат,  Исмаил Якобс,  Идрисса Гана Гейе,  Пап Гуй,  Крепин Дьятта,  Исмаила Сарр,  Илиман Ндиайе,  Садио Мане,  Николас Джексон
Ботсвана:  Omaatla Kebatho,  Kabelo Seakanyeng,  Gape Mohutsiwa,  Mothusi Cooper,  Tumisang Orebonye,  Lebogang Ditsele,  Mothusi Johnson,  Thatayaone Ditlhokwe,  Mosha Gaolaolwe,  Alford Velaphi,  Goitseone Phoko
Жёлтые карточки:  Крепин Дьятта 44'  —  Gape Mohutsiwa 36',  Omaatla Kebatho 51'

В следующем туре Сенегал сыграет с ДР Конго 27 декабря, Ботсвана в этот же день проведет встречу против Бенина.