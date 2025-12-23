Никола Миленкович, защитник «Ноттингем Форест», стал лучшим футболистом Сербии в 2025 году, согласно сообщению Футбольного союза страны.

Никола Миленкович globallookpress.com

Примечательно, что это первый случай, когда защитник получает эту награду с 2013 года, когда ее удостоился Бранислав Иванович, который ранее играл за московский «Локомотив», лондонский «Челси» и питерский «Зенит».

Миленкович начал свою карьеру в клубах «ОФК Жарково» и «Партизан», а также выступал за «Фиорентину». В «Ноттингем Форест» он перешел в 2024 году и с тех пор принял участие в 63 матчах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи.