Сборная Нигерии обыграла команду Танзании в стартовом туре Кубка африканских наций-2025 — 2:1.

Адемола Лукман
Адемола Лукман globallookpress.com

В составе победителей отметились Семи Аджайи (36') и Адемола Лукман (52').  Гол престижа у танзанийцев забил Диас М'Момбва на 50-й минуте.

Результат матча

НигерияАбуджаНигерия2:1ТанзанияТанзанияДодома, Дар-эс-Салам
1:0 Адесево Аджайи 36' 1:1 Charles M'Mombwa 50' 2:1 Адемола Лукман 52'
Нигерия:  Стэнли Нвабили,  Адесево Аджайи,  Кэлвин Бейсси,  Заиду Сануси,  Брайт Осави-Самуэль,  Самуэль Чуквезе,  Вильфред Ндиди,  Алекс Айуоби,  Адемола Лукман,  Виктор Осимхен,  Акор Адамс
Танзания:  Новатус Мироши,  Мохамед Хуссейни,  Ибрахим Хамад,  Алли Саматта,  Тэррин Алларахия,  Симон Мсува,  Charles M'Mombwa,  Alphonce Mabula Msanga,  Bakari Nondo Mwamnyeto,  Shomari Kapombe,  Zuberi Foba

В следующем туре нигерийцы сыграют против Туниса 27 декабря, Танзания в тот же день встретится с Угандой.