Сборная Нигерии обыграла команду Танзании в стартовом туре Кубка африканских наций-2025 — 2:1.
В составе победителей отметились Семи Аджайи (36') и Адемола Лукман (52'). Гол престижа у танзанийцев забил Диас М'Момбва на 50-й минуте.
Результат матча
НигерияАбуджа2:1ТанзанияДодома, Дар-эс-Салам
1:0 Адесево Аджайи 36' 1:1 Charles M'Mombwa 50' 2:1 Адемола Лукман 52'
Нигерия: Стэнли Нвабили, Адесево Аджайи, Кэлвин Бейсси, Заиду Сануси, Брайт Осави-Самуэль, Самуэль Чуквезе, Вильфред Ндиди, Алекс Айуоби, Адемола Лукман, Виктор Осимхен, Акор Адамс
Танзания: Новатус Мироши, Мохамед Хуссейни, Ибрахим Хамад, Алли Саматта, Тэррин Алларахия, Симон Мсува, Charles M'Mombwa, Alphonce Mabula Msanga, Bakari Nondo Mwamnyeto, Shomari Kapombe, Zuberi Foba
В следующем туре нигерийцы сыграют против Туниса 27 декабря, Танзания в тот же день встретится с Угандой.