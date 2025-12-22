прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 1.82

23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Танзания. Начало игры — в 20:30 мск.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерия вышла на Кубок африканских наций благодаря победе в своей подгруппе квалификации на турнир, где также играли Бенин, Руанда и Ливия.

Команда на смогла пробиться на чемпионат мира-2026, проиграв в финале второго раунда африканской квалификации ДР Конго, которая и поборется в межконтинентальном плей-офф за путевку на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде потерпела поражение от Египта с результатом 1:2.

Перед этим в финальном поединке второго раунда африканского отбора на ЧМ-2026 коллектив на нейтральном поле в серии пенальти оказался слабее ДР Конго (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, два из которых были официальными и одна — контрольной, Нигерия ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Виктор Осимхен и Адемола Лукман — лучшие бомбардиры команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.

Танзания

Турнирное положение: Танзания вышла на Кубок африканских наций благодаря второму месту в своей группе квалификации, уступив ДР Конго и опередив Гвинею, а также Эфиопию.

Команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, заняв третью позицию в своей подгруппе африканского отбора, уступив первые две строчки Марокко и Нигеру.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде потерпела поражение от Кувейта со счетом 3:4.

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда результатом 0:2 оказался слабее другого азиатского соперника — Ирана.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Танзания проиграла.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на мировой исход, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Саймон Мсува и Фейсал Салум — лучшие бомбардиры команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Нигерии забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Нигерии забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Танзания проиграла «всухую».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 3.85, победа Танзании — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех предыдущих матчах номинальные гости проиграли. При этом в двух последних из них забивали 1,5 голов.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли, и было забито больше 1,5 голов.

1.82 Нигерия победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Нигерия — Танзания позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Нигерия победит и тотал больше 1,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев.

2.10 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Нигерия — Танзания принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.