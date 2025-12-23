«Милан» заключил контракт с 18-летним черногорским нападающим Андреем Костичем, который ранее выступал за белградский «Партизан». Сделка находится на стадии завершения, о чем сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Андрей Костич globallookpress.com

Футбольный клуб из Италии активно ведет переговоры с «Партизаном», и есть вероятность, что Костич присоединится к команде в ближайшее время. По информации источника, игрок подписал долгосрочное соглашение, а белградский клуб получит компенсацию в размере около 5 миллионов дополнительные бонусы.

Андрей Костич перешел в «Партизан» летом прошлого года из черногорского клуба «Будучность» за 900 тыс. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей за «Партизан», забив девять голов. Его контракт с белградским клубом действует до 2030 года.