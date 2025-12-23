По информации от инсайдера Фабрицио Романо, бразильский защитник Ренан Лоди подписал контракт с «Атлетико Минейро». Договор рассчитан на пять лет.

Ренан Лоди globallookpress.com

Лоди, которому сейчас 27 лет, стал свободным агентом в сентябре после того, как расторг соглашение с саудовским клубом «Аль-Хиляль». Саудовский клуб располагается на второй строчке во внутреннем чемпионате с 23 баллами.

Ранее он выступал за мадридский «Атлетико», «Ноттингем Форест», «Марсель» и «Атлетико Паранаэнсе». За национальную команду Бразилии Лоди сыграл 19 матчей, но не отметился забитыми мячами.