Бразильский клуб «Крузейро» разработал план по подписанию полузащитника «Зенита» Жерсона. Для этого он планирует привлечь посредника в лице агента Андре Кури. Об этом сообщает портал Goal.com.

Жерсон выразил готовность вернуться в Бразилию, что усиливает намерения «Крузейро». В свою очередь, «Зенит» не рассматривает других претендентов на игрока и считает, что переход возможен только в «Крузейро». Это связано с тем, что петербургский клуб заинтересован в приобретении защитника «Крузейро» Джонатана Жезуса.

Жерсон в текущем сезоне провел за питерский клуб 15 матчей, записав на свой счет два забитых мяча. Отметим, что «Зенит» приобрел полузащитника минувшим летом у бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро.