Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал назначение Ролана Гусева на аналогичный пост в столичном клубе.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Я поздравляю Ролана с назначением на пост главного тренера. Считаю, что руководство московского "Динамо" приняло абсолютно правильное решение дать продолжить ему работать. Абсолютно уверен в том, что Ролан достойно выступит в этом чемпионате», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.