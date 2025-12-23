Нападающий Эндрик перешел в «Лион» из мадридского «Реала» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом было официально объявлено на сайте клуба.

По информации из СМИ, аренда 19-летнего нападающего не предусматривает для «Лиона» возможности последующего выкупа. «Львы» договорились с клубом игрока о частичном покрытии его зарплаты.

В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в трех матчах во всех турнирах, сыграв в общей сложности 99 минут. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2030 года.