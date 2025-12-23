Крайний защитник «Баварии» Саша Боэ может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Саша Боэ globallookpress.com

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к 25-летнему французу проявляют турецкий «Галатасарай» и английский «Кристал Пэлас».

«Бавария» не против отпустить игрока, который не всегда проходит в основу, но за сумму не менее € 20 млн или в аренду с правом обязательного выкупа.

В январе 2024 года Боэ перешел в «Баварию» из «Галатасарая» за 30 млн евро. Всего в этом сезоне он провел 18 матчей, забил один мяч и сделал 2 ассиста.