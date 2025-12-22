Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об итогах первой части текущего сезона Ла Лиги.

Диего Симеоне globallookpress.com

«В прошлом сезоне мы очень хорошо поборолись в Лиге чемпионов. В Ла Лиге нам не хватило решающего рывка.

Всякий раз, когда я вижу "Реал" и "Барселону", я думаю о том, что 100% по разным причинам будет недостаточно, мы должны выкладываться на 110%. Мы на том пути, на котором 100% мало», — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры на данный момент, уступая только «Барселоне» и «Реалу».