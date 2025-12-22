Экс-звезда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни уверен, что после завершения карьеры Гарри Кейна в сборной его должен сменить в качестве капитана полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

Деклан Райс globallookpress.com

«На мой взгляд, он идеально подходит на роль преемника Кейна, потому что он всегда мотивирован, он личность. Кажется, он нравится всем, кто его знает, кто с ним близок. Он незаменим для сборной.

В матче с "Эвертоном" он был повсюду. За ним было приятно наблюдать, как он приминал решения, когда пасовать, куда пасовать, какой ногой — это было просто невероятно. Он был просто невероятен», — цитирует Руни BBC Sport.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек сыграл за «канониров» 24 матча, забил в них 2 мяча и сделал 6 ассистов. В сборной Англии Райс дебютировал в 2019 году, а всего провел за нее 72 матча, забив 6 голов.