Нападающий «Монако» Такуми Минамино получил травму в поединке Кубка Франции против «Осера» (2:1).

Такуми Минамино в обнимку с Александром Головиным globallookpress.com

«Во время матча 1/32 финала Кубка Франции с "Осером" наш футболист Такуми Минамино получил травму левого колена. Медицинское обследование выявило разрыв передней крестообразной связки. Такуми может рассчитывать на поддержку всего клуба на протяжении всего периода восстановления. Выздоравливай скорее, Такуми, мы с тобой! » — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Минамино провел 21 матч, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.