Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выступил со сравнением Эрлинга Холанна и Виктора Дьекереша.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Эрлинг Холанн уже забил 19 голов в АПЛ и несколько раз отличился за Норвегию в отборочных матчах чемпионата мира. Это невероятно то, что он делает. Он может стать решающим фактором в противостоянии "Манчестер Сити" и "Арсенала" в этом сезоне.

Я не хочу показаться грубым, но я смотрю на Виктора Дьекереша, и он не в одной лиге с Эрлингом Холанном. После недавней травмы он забил только с пенальти», — приводит слова Линекера Sportskeeda.

Напомним, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ и на один балл опережает второй «Манчестер Сити».