Известный телекомментатор Виктор Гусев считает, что Валерий Карпин зря пошел на совмещение постов главного тренера в «Динамо» и в сборной России.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Вообще, я был против совместительства должностей всегда. Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: "Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому".

Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою. Наверное, это было неправильно. И на "Динамо" это очень плохо отразилось, как мне кажется», — цитирует Гусева ТАСС.

Карпин покинул бело-голубых 17 ноября. До конца года командой руководил Ролан Гусев. Сейчас «Динамо», которое закончило первую часть сезона на 10-м месте, занято поиском нового главного тренера.